1.º Concurso Educação para os Media faz ‘brilhar’ jovens jornalistas

Decorreu, esta manhã, o 1.º Concurso Educação para os Media, que integra o programa EDUCAmedia, da Direção Regional de Educação, sob a temática Cidadania Digital, no auditório da Escola Básica com Pré-Escolar Dr. Eduardo Brazão de Castro, em São Roque, que contou com a presença do secretário regional de Educação, Ciência e Tecnologia, Jorge Carvalho e do director geral e editorial do DIÁRIO, Ricardo Miguel Oliveira.





O projecto intitulado ‘Literacia e Publicidade nos Media’, levou vários alunos das escolas da Região a assumir o papel de jornalistas, pivots e repórteres ao longo de um noticiário recheado de alertas e conselhos de utilização do meio digital de forma segura, sublinhando a extrema importância da verificação da informação que é partilhada, recorrendo a uma atitude preventiva, com recurso a verificação das fontes.





De acordo com o tutelar da pasta da educação foi “mais um evento marcante daquilo que é o quotidiano nas escolas, que teve os alunos como verdadeiros protagonistas, com trabalhos com muita qualidade”, admitindo, no entanto, a importância de alargar a campanha à restante população.





“Todo este contexto de cidadania digital, de comportamentos assertivos neste contexto, é sem dúvida importante para todas as dimensões sociais”, referiu Jorge Carvalho, explicando ainda que ficou patente que os alunos “têm já uma competência e uma formação muito consistente ao nível do digital, que contrasta com as gerações mais velhas, que hoje têm de migrar para o digital”.





Para o director do Diário, que foi um dos entrevistados dos jovens jornalistas, os projectos escolares que existem ao nível da literacia digital “dão uma garantia de futuro” e demonstram que os alunos “estão perfeitamente sintonizados com os riscos e oportunidades que a vida digital coloca e até mais conscientes que muitos adultos, o que é bom sinal”.





“Este projecto de Cidadania Digital, através do EDUCAmedia, dá-nos a certeza de que há futuro e, nós, particularmente os que trabalham na área do jornalismo também já numa vertente mais digital, ficamos com essa sensação de que um público mais esclarecido em termos digitais é nosso aliado”, frisou Ricardo Miguel Oliveira.



Neste concurso, que será anual, participaram 15 escolas da Região, com um total de 31 trabalhos.

Os vencedores do primeiro e segundo ciclo foram:

Melhor cartaz – EBI/PE da Ribeira Brava

Melhor spot publicitário – EBI/PE e Creche da Quinta Grande

Melhor reportagem – EBI/PE Ribeiro de Alforra