A coligação 'Madeira Primeiro' ganhou no concelho de Câmara de Lobos com 40,59% (7.393 votos), onde o cabeça-de-lista Pedro Coelho foi autarca até há bem pouco tempo. A segunda força política mais votada foi o Chega, com 21,07% (3.838 votos), ultrapassado o PS que ficou em terceiro lugar com 14,85% (2.705 votos).