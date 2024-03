Feirense e FC Porto B empatam em jogo intenso da II Liga

O Feirense e o FC Porto B empataram hoje 1-1, em jogo da 26ª jornada da II Liga portuguesa de futebol, disputado em Santa Maria da Feira, numa partida emotiva e de grande intensidade.

No Estádio Marcolino de Castro, Sérgio Conceição deu vantagem ao Feirense, aos 30 minutos, na transformação de uma grande penalidade, com o FC Porto B a chegar ao empate pouco depois, com um golo de Martim Fernandes, aos 33.

Com o empate, o FC Porto mantém-se no 11.º lugar, com 33 pontos, enquanto o Feirense é 15.º colocado, com 25.

Num jogo intenso e dividido na primeira parte, o Feirense esteve perto de inaugurar o marcador aos 20 minutos, quando Picas surgiu ao segundo poste sem qualquer marcação, mas a rematar ao lado quando tinha a baliza à sua mercê.

A equipa de Ricardo Sousa acabou por se colocar em vantagem numa grande penalidade convertida por Sérgio Conceição, que castigou derrube de Gui sobre Cláudio Silva, aos 30 minutos.

A resposta do FC Porto B surgiu pouco depois, com Martim Fernandes a igualar a partida num cabeceamento dentro da pequena área, na sequência de um canto, aos 33 minutos.

Antes do intervalo, Oche, pelo Feirense (41), e Candé, pelo FC Porto B (45), tiveram nos pés boas oportunidades para darem vantagem às suas equipas, mas em ambos os casos foi o poste a evitar o golo.

A formação de Santa Maria da Feira entrou melhor na segunda parte e, por duas vezes (55 e 58), o avançado Antoine importunou Diogo Fernandes, mas o guarda-redes dos 'dragões' evitou o golo com boas intervenções.

Os comandados de António Folha responderam por intermédio de Gui, que aos 68 minutos surgiu isolado na área do Feirense, mas rematou muito por cima da baliza de Filipe Macedo.

Os anfitriões intensificaram a pressão nos minutos finais e quase chegavam à vitória num rápido contra-ataque, aos 82 minutos, mas o remate de Oche saiu ao lado da baliza de Diogo Fernandes.

Em período de compensação, Marcus dispôs de uma boa oportunidade para marcar pelo FC Porto B, mas Filipe Macedo negou-lhe o golo com uma defesa por instinto (90+4).

Jogo no Estádio Marcolino Castro, em Santa Maria da Feira

Feirense-FC Porto B, 1-1.

Ao intervalo: 1-1.

Marcadores:

1-0, Sérgio Conceição, aos 30 minutos (grande penalidade).

1-1, Martim Fernandes, 33.

Equipas:

- Feirense: Pedro Mateus, Tony (Filipe Almeida, 70), Washington, Cláudio Silva, Sérgio Conceição, Rúben Alves, Banjaqui (Henrique Jocu, 69), Bruno (Jorge Pereira, 69), Oche, Picas (Dudu, 82) e Antoine (Shodipo, 69).

(Suplentes: Diego Callai, Filipe Almeida, Guilherme, Diogo Brás, Jorge Pereira, Henrique Jocu, Castro, Dudu e Shodipo).

Treinador: Ricardo Sousa.

- FC Porto B: Diogo Fernandes, Martim Fernandes, Zé Pedro, Gabi, João Mendes, Rodrigo Fernandes (Braima, 90), Bernardo Folha, Rodrigo Pinheiro (Gonçalo Sousa, 90), Vasco Sousa (Marcus, 71), Gui (Rodrigo Mora, 71) e Candé (Wendel Silva, 54).

(Suplentes: Gonçalo Ribeiro, Romain, Cassama, Braima, Rui Monteiro, Gonçalo Sousa, Wendel Silva, Rodrigo Mora, Marcus).

Treinador: António Folha.

Árbitro: Rui Lima (AF Viana do Castelo).

Ação disciplinar: cartão amarelo para Henrique Jocu (78) e Zé Pedro (82).

Assistência: cerca de 1.000 espetadores.