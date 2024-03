GNR nas estradas para fiscalizar uso de cinto, capacete e cadeiras de crianças

A Guarda Nacional Republicana (GNR) está a realizar entre hoje e 17 de março nas estradas do continente uma operação de fiscalização direcionada para o uso de cinto de segurança, de capacete e sistemas de retenção de crianças.

A operação "RoadPol -- Dispositivos de segurança", com ações de fiscalização centradas nas vias mais críticas à sua responsabilidade, já é uma prática habitual anual da GNR e decorre no âmbito da Rede Europeia de Polícias de Trânsito (RoadPol), organização criada pelas polícias de trânsito da Europa para melhorar a segurança rodoviária e o cumprimento das normas do trânsito, como explica a guarda em comunicado.

A GNR sublinha que com esta ação "pretende também sensibilizar a sociedade para comportamentos mais seguros por parte dos condutores e passageiros, tendo em vista a promoção da segurança rodoviária e a salvaguarda de vidas humanas".

"O cinto de segurança, o sistema de retenção para crianças (SRC), são dispositivos [obrigatórios] de segurança passiva dos ocupantes de um veículo automóvel, que têm por finalidade, em caso de acidente de viação, evitar a projeção dos mesmos para fora do veículo ou para partes interiores do mesmo, reduzindo a ocorrência de ferimentos ou a sua gravidade", destaca a GNR.

Lembra também que, no caso de veículos de duas rodas a motor, o capacete absorve parte da energia e dispersa a força do impacto para que esta não seja concentrada numa única parte da cabeça, reduzindo em 40% o risco de morte em caso de acidente.

A GNR tornou-se membro da RoadPol no final de 2021, passando a integrar no seu planeamento operacional as operações planeadas por aquela organização.