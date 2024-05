Escola em Campanário será convertida em seis habitações

Além do “sentimento de emoção e gratidão” foi “também com enorme sentido de responsabilidade e compromisso” que Jorge Santos, o presidente da Câmara, em exercício, aproveitou a sessão solene comemorativa do Dia do Concelho para expressar “gratidão a todos aqueles que, directa ou indirectamente, contribuíram” para o desenvolvimento da Ribeira Brava.

Jorge Santos aproveitou a presença de Miguel Albuquerque, não só para manifestar total confiança que as obras prometidas serão cumpridas, caso da reformulação do nó de Campanário – reivindicado pela presidente da Assembleia Municipal – mas sobretudo reconhecer que “o investimento público (autárquico e do Governo Regional Regional) desempenha um papel crucial no desenvolvimento de um concelho”. Prova disso foi o último ano ter sido o de “maior execução financeira dos últimos anos e, quiçá, de sempre da história deste município”, ao recordar o orçamento de 15,5 milhões. “E em termos de investimento, espelhado na prestação de contas agora aprovado, o valor rondou os 7,6 milhões, cerca de 51% da totalidade da despesa. Obra, investimento”, complementou.

Destacou a empreitada, quase concluída, “de regeneração urbana na vila da Ribeira Brava”, que inclui “a execução de um parque de estacionamento para mais de 100 lugares que vem atenuar o problema que se fazia sentir. Uma estação intermodal e uma enorme praça, potenciado assim a capacidade da vila para atrair mais visitantes, impulsionar os serviços, o comércio local e, devolver esta nova centralidade a população. Um investimento superior a 5 milhões, comparticipada com fundos comunitários, empréstimo e fundos próprios”, esclareceu.

Anunciou “para breve lançar já o concurso para se estender esta revitalização” até à Ponte Vermelha – zona do Centro de Saúde, além de conclusão, para breve, de vários caminhos municipais e outros investimentos nas quatro freguesias do Concelho.

Explicou que o prometido caminho da Pedra-Vigia (Campanário) “só não esta no terreno devido a uma recusa do Tribunal de Contas, ao qual fomos, como tantos outros, apanhados de supressa. Ainda assim, mantemos o compromisso assumido com a população para a construção deste acesso importante que terá a comparticipação do Governo Regional, através do PODERAM. Estamos a preparar a revisão do projecto para lançarmos o mais rápido possível”, prometeu.

Depois de passar em revisão um rol de obras de proximidade, o presidente da Câmara fez questão de sublinhar que “nem só de investimento e obra” é feita a acção governativa do concelho.

Fez o habitual balanço dos investimentos feitos em diferentes áreas, desde a Educação, onde “é fundamental para garantir o acesso à educação de qualidade para todos”, passando pela Cultura, “essencial para o enriquecimento da sociedade”. No Social deu nota dos vários apoios no valor de centenas de milhares de euros e revelou a candidatura já formalizada para a construção de 6 habitações na antiga Escola do Porto da Ribeira, em Campanário, estando só a aguardar pela respectiva aprovação por parte do IHRU. Fez ainda o balanço do trabalho feito em sectores como o Desporto, a Saúde, a Juventude e o Ambiente.