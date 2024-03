Cafôfo apela ao voto no PS para “levar a Madeira para a frente"

O PS-M encerrou a campanha com uma 'arruada' no Funchal e Paulo Cafôfo fez um último apelo ao voto no PS nas eleições do próximo domingo. Uma última acção de campanha realizada debaixo de chuvas mas que contou com muitos militantes.

O cabeça de lista do PS fez referência ao “momento complexo” que a Região está a atravessar, numa alusão à crise política relacionada com as suspeitas de corrupção que envolvem o Governo Regional e que levaram à constituição de Miguel Albuquerque como arguido.

Paulo Cafôfo distribuiu cravos durante a arruada e afirmou que “nada como uma flor de abril para devolver a esperança aos madeirenses e aos porto-santenses”, mostrando-se convicto de que os eleitores saberão dar a resposta certa nas eleições deste domingo, mas também nas eleições regionais antecipadas. “Levar a Madeira para a frente é aquilo a que nos propomos”, apontou.

O candidato socialista fez questão de chamar a atenção para a importância de voltar a eleger um Governo do PS, para que seja possível dar continuidade à valorização dos rendimentos. Cafôfo recordou que o salário mínimo cresceu dos 505 euros para os 820 euros e que o salário médio aumentou quase 30%.

“Tudo isto só tem sido possível com o PS e esta melhoria dos rendimentos só poderá continuar se o PS de mantiver a governar”, disse.