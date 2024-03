40 profissionais da área da Saúde visitaram hospital universitário de referência em Espanha

Um grupo de profissionais da área da saúde, composto por 40 pessoas, que está a participar na edição PADIS 2024 (Programa de Alta Direção de Instituições de Saúde) na Região, visitou a Clínica Universidad de Navarra, em Espanha, nos dias 4, 5 e 6 de Março.

"A deslocação a Espanha permitiu conhecer, in loco, um Hospital Universitário de referência para as Unidades Hospitalares a nível mundial, possibilitou o intercâmbio entre os profissionais do PADIS Madeira e os profissionais da Clínica de Navarra, bem como o contacto com práticas inovadoras", refere a turela.

Este é um programa formativo, destinado a altos dirigentes de Instituições de Saúde, que decorre pela segunda vez na Região Autónoma da Madeira, e constitui uma oportunidade real de aperfeiçoamento pessoal, profissional e organizacional. Iniciou a 19 de Janeiro e irá decorrer durante um período de 12 semanas.

Segundo explica nota à imprensa, esta edição conta com a participação de 40 profissionais da área da Saúde, afeCtos à Secretaria Regional de Saúde e Proteção Civil, ao Serviço de Saúde da RAM, ao Instituto de Administração da Saúde, à Direção Regional da Saúde e à Direção Regional para as Políticas Públicas Integradas e Longevidade.

"O PADIS, promovido pela AESE Business School, tem como objectivos treinar a capacidade de articulação e de integração em grupos de trabalho multidisciplinares; exercitar as competências de diálogo e de respeito interpares perante problemas reais complexos; melhorar as capacidades para integrar, organizar, motivar e dirigir pessoas; atualizar os conhecimentos, a perícia e as aptidões diretivas; ampliar o conhecimento das diversas vertentes e interações que constituem a Direção das Instituições de Saúde numa perspetiva de otimização e racionalização dos recursos; melhorar a capacidade de decidir, analisando o seu impacto nas outras áreas do Sistema de Saúde; desenvolver uma maior aptidão para compreender a realidade interna e o contexto social e económico em que se insere o Sistema de Saúde", explica.