Vídeo de mulher sem véu islâmico provoca nova polémica no Irão

Um vídeo de uma discussão no Irão entre uma mulher sem véu islâmico e um clérigo que a tinha fotografado sem autorização tornou-se viral nas redes sociais e provocou nova polémica sobre a obrigatoriedade do uso do 'hijab'.

Tudo começou no domingo, quando um vídeo de segurança apareceu nas redes sociais e nos meios de comunicação da oposição ao regime iraniano, no qual um clérigo pode ser visto a captar imagens de uma mulher sem véu a segurar uma criança numa clínica em Qom, um centro religioso no país.

Quando a mulher percebeu que o religioso a fotografou sem a sua autorização, pediu-lhe para que apagasse as imagens, numa discussão que se agravou e à qual se juntaram outras pessoas presentes no centro médico.

Várias mulheres apoiaram a mulher sem véu e uma delas chegou a pegar no telemóvel com que as imagens foram captadas, fugindo da clínica, enquanto era perseguida pelo religioso.

تصاویر رسیده نشان می‌دهد یک آخوند در پی فیلمبرداری از زنی بدون روسری در درمانگاهی در قم با او درگیر می‌شود.

بر اساس این تصاویر، زن جوان که با نوزادش به درمانگاه آمده بعد از اینکه متوجه تصویربرداری می‌شود از این آخوند می‌خواهد تصویرش را پاک کند و دچار حمله عصبی می‌شود. pic.twitter.com/16uQqsBkEY — ايران اينترنشنال (@IranIntl) March 9, 2024

O vídeo do acontecimento tornou-se viral nas redes sociais, onde muitos demonstraram rejeição às táticas das autoridades para obrigar as mulheres a usarem o véu islâmico obrigatório, que muitas mulheres deixaram de usar desde a morte da jovem Mahsa Amini, vítima de violência policial por não ter respeitado os critérios de indumentária do Irão, em 2022.

Perante a polémica do vídeo, as autoridades iranianas anunciaram hoje a detenção de quatro pessoas por terem divulgado as imagens captadas aos meios de comunicação da oposição.

"A investigação inicial das agências de aplicação da lei e de segurança revelou que estas pessoas pretendiam aproveitar este incidente para criar divisão e tensão, enviando o vídeo para os meios de comunicação inimigos", denunciou o procurador-geral de Qom, Hasan Gharib, citado pela agência Tasnim.

A polémica aumentou as divisões no país persa, com muita gente a manifestar a sua posição sobre este tema.

"Se um clérigo quiser orientar-me, deve guiar-me de tal maneira que eu possa aceitar, não de modo a que eu o fique a odiar e às suas crenças", disse o deputado oposicionista Masoud Pezeshkian, segundo o diário reformista Shargh.

Muitas mulheres iranianas deixaram de usar o véu islâmico obrigatório como forma de protesto e desobediência civil desde a morte de Mahsa Amini, em setembro de 2022.

Em resposta, as autoridades iranianas estão a levar a cabo uma campanha de repressão em larga escala contra as mulheres que não usam o véu islâmico obrigatório, que ficam sujeitas a penas de prisão e até a chicotadas, de acordo com denúncias recentes da organização de defesa dos direitos humanos Amnistia Internacional.