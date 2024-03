PS salienta a fibra do povo de São Martinho

Apontando as várias formas de descentralizar, reforçando que governar é ouvir as pessoas, ir de encontra a elas e não esperar que elas venham ao gabinete, a vogal da Assembleia de Freguesia, eleita pelo Partido Socialista, Cátia Pestana, apontou a dificuldade das pessoas, mas ressalvou a fibra do povo.

Numa freguesia com tantas desigualdades, mas cujos problemas continuam, reforçou que há muito por fazer em São Martinho, que hoje assinala 445 anos de elevação a freguesia. Um discurso muito crítico para a actual gestão liderada pelo PSD/CDS.