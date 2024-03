PS vence em Coimbra, mas maioria é de direita

Os 242.067 eleitores de Coimbra que foram votar para eleger 9 deputados pelo distrito, deram a maioria ao PS, que com 32,67% elegeu 4 deputados, mas a maioria é de direita, com a AD a conseguir 30,58% dos votos (3 deputados) e o Chega com 15,46% a conseguir eleger dois deputados.

Face aos resultados de 2022, o PSD sozinho conseguira três deputados e o PS os restantes 6, pelo que perderam eleitores e eleitos para o Chega neste distrito do centro de Portugal.

Estavam inscritos 371.745 eleitores e 65,12% compareceram às urnas nas 155 freguesias, pelo que a abstenção ficou-se por 34,88%.