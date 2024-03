Coligação AD lidera votação nas eleições Legislativas, indica grande sondagem para a SIC

A grande sondagem ISC/ISCTE-GFK/Metris para a SIC indica que a coligação AD (PSD/CDS/PPM) reúne a maior percentagem da votação nestas Legislativas, com 27,6% a 31,8%, seguida pelo PS com 24,2% a 28,4% e o Chega como terceira força política com 16,6% a 20,8%.

PS

Mínimo: 24.2%

Máximo: 28.4

Mandatos: Entre 68 e 80

AD:

Mínimo: 27.6

Máximo: 31.8

Mandatos: Entre 77 e 89

Chega

Mínimo: 16.6%

Máximo: 20.8%

Mandatos: Entre 44 e 54

IL:

Mínimo: 4.1%

Máximo: 7.3%

Mandatos: entre 6 e 12

Bloco de Esquerda

Mínimo: 3.2%

Máximo: 6.4%

Mandatos: entre 3 e 9

Livre

Mínimo: 2.3%

Máximo: 4.9%

Mandatos: entre 2 e 6

CDU:

Mínimo: 1.3%

Máximo: 4.5%

Mandatos: entre 1 e 5

PAN

Mínimo: 0.5%

Máximo: 3.1%

Mandatos: entre 1 e 4

Outros/Nulos

Mínimo: 5.3%

Máximo: 7.5%

Fica Técnica

Sondagem ICS/ISCTE/GfK Metris para SIC, realizada no dia 10 de Março de 2024, com o objectivo de identificar o resultado da votação para as eleições para a Assembleia de República em 2024.

Universo constituído por eleitores que participaram no ato eleitoral. Com recolha através de simulação de voto em urna e em tablet, a amostra é constituída por 20888 entrevistas, recolhidas em 27 freguesias.

A margem de erro, para um intervalo de confiança de 95%, é de +/- 0.68%.