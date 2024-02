Já há acordo com as televisões e Montenegro vai aos debates

As televisões já chegaram a acordo e Luís Montenegro vai aos debates, disse hoje à Lusa o representante das três televisões, Ricardo Costa.

Na quarta-feira, o diretor de campanha da AD esclareceu que, "tal como acertado desde a primeira conversa com o representante dos canais de televisão, a coligação AD faz-se representar em todos os debates pelo presidente do PSD, com exceção daqueles que opõem a AD ao Livre e à CDU, onde a representação da coligação Aliança Democrática ficará a cargo do Presidente do CDS, à semelhança do que aconteceu em 2015".

Na altura, a RTP, a TVI e a SIC mostraram-se surpreendidas com a intenção da AD de substituir Luís Montenegro por Nuno Melo nos debates e garantiam que o modelo proposto se mantinha "nos exatos termos".

No entanto, a situação já resolvida e Luís Montenegro vai estar nos debates em questão.

A RTP, SIC e TVI esclareceram hoje que foi sempre seu entendimento "que os debates propostos envolviam exclusivamente os líderes dos partidos e coligações com representação parlamentar", na sequência da diferença de opinião com a Aliança Democrática (AD).

Esta posição surge numa altura em que se discute a importância dos debates televisivos entre os partidos com assento parlamentar e a diferença de opiniões com a direção de campanha da AD sobre o quadro legal em que estes decorrem.

As três televisões concordam "em que a posição legal manifestada pela AD sobre a representação das coligações é perfeitamente legítima e está plasmada na lei" e reiteram que "têm sobre este ponto uma opinião jurídica diferente, que decorre, sobretudo, da prática" da Comissão Nacional de Eleições (CNE) e da Entidade Reguladora para a Comunicação Social (ERC).

Reconhecem que "durante o processo negocial o representante da AD manifestou a intenção de indicar Nuno Melo para alguns debates" e reiteram que, "na altura, a posição das televisões sobre este tema pode não ter ficado clara, tendo contribuído para este mal-entendido, que lamentam".

Contudo, "foi sempre entendimento das três televisões que os debates propostos envolviam exclusivamente os líderes dos partidos e coligações com representação parlamentar".

As três estações sublinham ainda que "em nenhum momento a posição das televisões decorreu de alguma posição contra o CDS, mas tão-só do entendimento que fazem do quadro legal e da exclusiva representação de partidos com assento parlamentar", sublinhando a "boa vontade manifestada pela AD em resolver este problema em todas as conversas tidas ao longo das últimas semanas".