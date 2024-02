"Nenhum partido deve ter medo de eleições", diz Dina Letra

O Bloco de Esquerda foi dizer ao Representante da República que a solução para a crise política na Região é a realização de eleições antecipadas, dando "voz" aos madeirenses.

Dina Letra, coordenadora regional do BE, considera que não há condições para que seja empossado um novo governo e defende a clarificação da situação política provocada pela demissão de Miguel Albuquerque e a queda do Governo Regional.

Para o BE, a instabilidade da coligação PSD/CDS/PAN permite prever que um novo governo "não completaria a legislatura", porque os partidos "dizem uma coisa de manhã e à tarde outra".

Questionada sobre se o BE não teme voltar a eleições, depois de ter conseguido eleger um deputado a 24 de Setembro, Dina Letra afirma que "nenhum partido deve ter medo de eleições".

Sobre o desafio lançado pelo líder do PS, Paulo Cafôfo, para um entendimento entre os partidos da oposição, confirmou que o BE esteve reunido com os socialistas, mas apenas para discutir a moção de censura que entretanto ficou sem efeito.

Sobre entendimentos futuros, Dina Letra não fecha a porta ao PS, porque "o BE é um partido responsável", mas garante que é "prematura" falar de situações que podem nem acontecwer.