Albuquerque não revela o nome do sucessor(a) pretendido

O nome a indicar pelo PSD-M para suceder a Miguel Albuquerque na presidência do Governo Regional continua a ser segredo.

Hoje, o ainda presidente do Governo Regional recusou adiantar pormenores sobre quem o deverá suceder na Quinta Vigia.

“Não tenho nada para dizer sobre isso”, foi a resposta. O também líder do PSD-M alegou o secretismo porque agora cabe ao Representante da República “à luz do Estatuto [Político-Administrativo], ouvir os partidos para depois tomar uma decisão”.

Albuquerque diz ser importante nesta fase ouvir os partidos com assento na Assembleia Legislativa da Madeira ao sublinhar que “vivemos num estado de direito democrático e isso significa que as instituições têm uma relevância neste processo”

Agora que passa a assegurar a gestão corrente do Governo Regional, Albuquerque apenas diz que a melhor solução para a Madeira é aquela que resultou do último Conselho Regional do PSD-M.

“A solução é aquela, que eu penso que o PSD-M vai apresentar, que foi sufragada por unanimidade no último Conselho Regional”, referiu.