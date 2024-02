Moções de censura canceladas

As duas Moções de Censura, do PS e do Chega, foram canceladas em consequência da demissão do Governo Regional.

Também a discussão da proposta de Orçamento Regional foi igualmente anulada.

Decisões anunciadas por José Manuel Rodrigues, presidente da Assembleia Legislativa da Madeira, no rescaldo da Conferência dos Representantes dos Partidos. Na reunião participam os vice-presidentes do parlamento, os líderes parlamentares do PSD, do PS, do JPP, do Chega e do CDS-PP, e os deputados únicos do PCP, do IL, do PAN e do BE.

Os partidos proponentes das Moções de Censura, PS e Chega, retiraram o agendamento das mesmas.