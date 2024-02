Joe Biden vence primárias democratas da Carolina do Sul

O Presidente norte-americano, Joe Biden, venceu as primárias democratas da Carolina do Sul, alcançando em 2024 uma vitória esmagadora no estado que o levou à Casa Branca há quatro anos.

No sábado, Joe Biden derrotou os outros democratas mais cotados na votação da Carolina do Sul, incluindo o deputado Dean Phillips, de Minnesota, e a escritora Marianne Williamson.

A campanha do Presidente investiu fortemente no aumento da participação de Joe Biden, com o objetivo de testar os esforços para mobilizar os eleitores negros, que são uma parte fundamental do voto democrata na Carolina do Sul e centrais para a estratégia de Biden para a vitória em novembro.

As primárias democratas da Carolina do Sul dão oficialmente início ao processo de nomeação do partido.

Joe Biden fez pressão para que a Carolina do Sul fosse o primeiro estado, seguido três dias depois pelo Nevada. No Michigan, um estado grande e diversificado, as primárias democratas são a 27 de fevereiro, antes da votação no dia 5 de março, conhecida como "súper terça-feira".

As primárias do Partido Republicano na Carolina do Sul são a 24 de fevereiro.