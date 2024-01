Biden chama 'falhado' a Trump em angariação de fundos em território rival

O Presidente dos Estados Unidos Joe Biden, candidato à reeleição, chamou hoje 'falhado' ao rival Donald Trump, durante uma campanha de angariação de fundos no território preferencial do magnata republicano, o Estado da Florida.

Um aeroporto da Florida reuniu hoje os dois aviões mais conhecidos nos Estados Unidos, com o Air Force One de Biden a estar perto do jato privado utilizado por Trump, o mais provável candidato dos republicanos às presidenciais de novembro.

A residencial Mar-a-Lago do ex-presidente fica a uma curta distância de carro do aeroporto e a menos de uma hora do Pelican Club em Jupiter, o 'enclave rico' onde o atual presidente democrata realizou a sua primeira angariação de fundos do dia.

"Vocês são a razão pela qual Donald Trump é o presidente derrotado. Vocês são a razão pela qual faremos dele um falhado ['loser', na palavra em inglês] novamente", frisou Biden aos doadores.

Biden realçou que os republicanos estão determinados a desfazer o progresso da sua administração, como limitar o custo da insulina e de outros medicamentos prescritos, e acusou Trump de "ameaçar a própria democracia".

Biden, que tem uma segunda arrecadação de fundos marcada para hoje à noite em Miami, foi impulsionado por notícias económicas positivas à medida que os receios de uma recessão diminuíram.

A campanha de Biden e o Comité Nacional Democrata relataram a angariação de mais de 97 milhões de dólares (89 milhões de euros, à taxa de câmbio atual) nos últimos três meses do ano passado.

A Florida já foi considerada um estado de batalha, mas desde então se tornou um reduto republicano, tornando-se um lugar fértil para arrecadar dinheiro, mas não para conquistar votos.

Embora os doadores ricos da Florida façam do Estado uma paragem importante para Biden, é pouco provável que os democratas invertam a tendência de votos em novembro: Barack Obama venceu a Florida em 2008 e 2012, mas Trump conquistou o Estado em 2016 e 2020.

Os republicanos derrotaram os democratas na Florida nas eleições intercalares de 2022, quando venceram as campanhas para governador, Senado dos EUA e outros cargos estaduais por cerca de 20 pontos percentuais em todas as categorias.

Apesar destes registos e das queixas no Estado com a atual administração, como em relação à inflação, a porta-voz da Casa Branca, Olivia Dalton, disse aos jornalistas a bordo do Air Force One que a economia da Florida beneficiou com as políticas de Biden, apontando projetos de infraestruturas e a estimulação em 9 mil milhões de dólares (8,3 mil milhões de euros) em investimentos do setor privado.

Dalton sublinhou também que a taxa de desemprego da Florida está abaixo da média nacional de 3%, mas era de 5,9% quando Biden assumiu o cargo.

Kevin Wagner, professor de ciências políticas da Florida Atlantic University, defendeu que Biden tem uma hipótese na Florida, perante o elevado número de independentes, que representam cerca de um quarto do eleitorado.