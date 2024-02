Portugal 2030 com mais de 500 operações aprovadas até Janeiro

O programa Portugal 2030 (PT 2030) ultrapassou as 500 operações aprovadas até janeiro, com 413 milhões de euros de fundo executado, segundo o último boletim divulgado.

O PT 2030 tem assim 503 operações aprovadas, 840 milhões de euros de fundo aprovado e 413 milhões de euros de fundo executado.

No total, 3,7% do fundo programado já foi aprovado.

O programa Madeira 2023 aprovou uma operação na área de Assistência Técnica, no valor de 3.500 euros, do Instituto de Desenvolvimento Regional, com vista a "atingir níveis de eficácia das actividades desenvolvidas pela AG, contribuindo para a melhoria dos instrumentos de apoio às decisões de gestão e eficácia na aplicação dos Fundos".

As operações aprovadas incidem em áreas ligadas à formação superior, igualdade de acesso a serviços de educação, nomeadamente no que se refere à recuperação de aprendizagens, qualificação e internacionalização de empresas e assistência técnica.

Por programa, no que se refere às operações aprovadas, destaca-se o Pessoas 2030 (429).

Segue-se o Compete 2030 (27), o Lisboa 2030 (14), o PAT 2030 -- Programa de Assistência Técnica (nove), o Norte 2030 (oito), o Centro 2030 (sete) e o Algarve 2030 (cinco).

Abaixo estão o Alentejo 2030, Açores 2030 e Madeira 2030, cada com uma operação aprovada.

Só o programa Mar 2030 não apresenta qualquer operação aprovada.

Já no que se refere à execução de fundo, o Pessoas 2030 também surge a liderar (363,8 milhões de euros).

Depois surge o Açores 2030 (45,6 milhões de euros), o Alentejo 2030 (2,3 milhões de euros) e o PAT 2030 (1,6 milhões de euros).

Os restantes programas ainda não apresentam execução de fundo.

"Entre janeiro a dezembro de 2024 estão programados 537 avisos para a apresentação de candidaturas a lançar pelas autoridades de gestão do Portugal 2030 e do FAMI [Fundo para o Asilo, a Migração e a Integração]", lê-se no documento.

O plano anual de avisos prevê a mobilização de mais de 7.000 milhões de euros de fundos europeus.

Dos 3.688 milhões de euros colocados a concurso, 46% dizem respeito ao Fundo Social Europeu e 32% ao Fundo Europeu de Desenvolvimento Regional (FEDER).

O PT 2030 conta com uma dotação de 22.995 milhões de euros até 2027.