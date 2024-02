"6.776 crimes sexuais contra crianças em cinco anos"

Bom dia. Quinta-feira, 22 de Fevereiro de 2024, estas são as primeiras páginas dos jornais e revistas nacionais.

Na revista Visão:

- "O novo inferno no trabalho. Como aumentaram os conflitos nos escritórios, após a pandemia. O que fazer para aliviar as tensões"

- "Justiça. Os casos e casinhos de Lucília Gago"

- "2 anos de guerra. Até onde vai a impunidade de Putin"

- "Eleições. CNE investiga 'fake news' do Chega"

- "Diogo Ribeiro. 'Transformo a pressão em fome de vencer'"

Na revista Sábado:

- "Grande entrevista ao português que foi combater a Rússia. 'A primeira coisa que se faz de manhã é ver se está toda a gente viva'"

- "Mariana Mortágua. Avó paga Euro400 por casa na Av. de Roma. O senhorio é uma instituição de solidariedade social"

- "Francisco Lucas Pires. Pré-publicação da biografia 'O Príncipe da Democracia'"

- "Redes sociais. As histórias das vítimas de burlas românticas"

No Correio da Manhã:

- "Grupo de burlões caçado. Burla deixa crianças a dormir na rua"

- "Centenas de pessoas vítimas de rede criminosa ficaram sem casa e sem dinheiro"

- "Certificados de aforro perdem fôlego nas aplicações de poupança"

- "FC Porto-Arsenal (1-0). Tiro de Galeno abre porta dos 'quartos'"

- "Toulouse-Benfica. João Neves de luto pronto para jogar"

- "Sporting-Young Boys. 'É preciso sorte para ganhar a Liga Europa' [Rúben Amorim]"

- "Política. Pedro Nuno vira-se para a esquerda"

- "'Fazer o que nunca foi feito'. Abrunhosa em guerra com 'slogan' do Bloco"

- "Évora. Buraco no teto para golpe a ourivesaria"

- "Lisboa. Menina diz ter sido chicoteada pela mãe"

- "Protestos suspensos. Salários baixos tiram candidatos às polícias"

- "Médico condenado por morte de bebé de Sara Santos"

No Público:

- "APAV registou 6776 crimes sexuais contra crianças em cinco anos"

- "Campanha. Depois de se contradizer, Pedro Nuno corrige-se sobre viabilizar governo AD. Montenegro mantém silêncio"

- "Reação da PGR foi 'desproporcionada' e 'precipitada'. Entrevista PÚBLICO/RR. Manuel Soares, presidente da Associação Sindical de Juízes"

- "Ambiente. Poluição do ar associada a mais sinais de Alzheimer"

- "Polícias. Sindicatos põem travão nos protestos sem convencer todos"

- "Berlinale. Margarida Gil na primeira vez a concurso com as 'Mãos no Fogo'"

- "Rússia. Navalnaya, a mulher que promete continuar a dar luta a Putin"

- "Champions. FC Porto esperou pelo último rastilho para fulminar o Arsenal"

- "Isabel Camarinha. Líder da CGTP de saída: 'Trabalho mais isolado dificulta a ação coletiva'"

No Jornal de Notícias:

- "Açúcar nas bebidas diminui devido à pressão fiscal"

- "Champions. FC Porto 1-0 Arsenal. Galeno marca voo em classe executiva"

- "Liga Europa. Benfica, Sporting e Braga espreitam vaga nos oitavos"

- "Sporting. SAD fecha semestre com lucro recorde"

- "Falsos senhorios usavam alojamentos locais para simular arrendamentos"

- "André Ventura. 'Montenegro optou por fechar-se dentro de uma redoma'"

- "Amadora. Mentores vão orientar ciganos até à universidade"

- "Leça da Palmeira. Moradores exigem esquadra da Polícia"

- "Espanha. Revolta dos agricultores enche ruas de Madrid"

- "Famosos. Bisturi ajuda a esconder rugas da idade"

No Diário de Notícias:

- "Vale de Alcântara. CML limpa locais de consumo. Moradores temem conflitos com traficantes"

- "Agricultores e polícia chocam em Madrid"

- "Partidos querem mais ensino de português para os imigrantes"

- "Justiça. Juiz da 'Operação Influencer' arrasa MP em caso que envolve militantes do PSD e do PS"

- "Champions. Momento mágico de Galeno dá vitória ao FC Porto frente ao Arsenal"

- "Onde estava há 50 anos? Jorge Seabra, ortopedista"

- "O livro que fez tremer o Estado Novo e anunciou o golpe de 25 de Abril"

- "Embaixadora dos EUA, Randi Charno Levine. 'No que diz respeito à música, estou orgulhosamente ainda presa aos anos 70'"

No Negócios:

- "Sogapre reforça em Espanha com compra de Viña Mayor"

- "Pode a construção modular responder à falta de casas?"

- "Medidas da AD e PS para crédito deixam risco do lado do Estado"

- "Alemanha deprime Zona Euro no arranque do ano"

- "Impacto do PRR na economia será mais alto do que o previsto"

- "Ambiente. Mesmo com restrições, Algarve consumiu mais água"

- "Obrigações. Novo Banco emitiu dívida. Investidores queriam mais"

- "Política. Pedro Nuno volta atrás e pede ao PS reciprocidade"

No O Jornal Económico:

- "Citibank prevê disparo dos preços do petróleo e ouro"

- "'Portugal tem sido um líder na atração de trabalhadores e de investimentos estrangeiros'. Entrevista. Bradley Schurman, fundador e diretor executivo da consultora estratégica Human Change e uma das vozes mundiais mais ativas no tema Economia da Longevidade"

- "Bancos europeus 'caçam' talentos em Portugal para administração"

- "Crescimento salarial na zona euro abranda no final de 2023 em linha com projeções do BCE"

- "Topo da Agenda: PMI, inflação e minutas do BCE"

- "'Não temos todos de ser Amazons, mas temos de saber aproveitar os dados'. Sérgio Ferreira, 'partner' da consultora EY"

- "Microsoft vai abrir 'Fábrica da Inovação de IA' em Lisboa"~

No A Bola:

- "FC Porto-Arsenal (1-0). Senhor Europa. Golaço na compensação decide primeiro 'round'"

- "Toulouse-Benfica. Hoje é dia de Liga Europa. Roger Schmidt promete jogar ao ataque'"

- "Sporting-Young Boys. Rúben Amorim vai gerir o onze mais com cautela"

- "Qarabag-SC Braga. Artur Jorge ainda acredita na reviravolta"

No Record:

- "FC Porto-Arsenal (1-0). Dragão é fogo. Galeno dá vantagem para Londres a um grande FC Porto"

- "Sporting-Young Boys. Diomande volta para mandar"

- "Sporting. SAD com lucro recorde"

- "Toulouse-Benfica. Schmidt vive dilema quanto à utilização de João Neves"

- "Qarabag-Sp. Braga. Artur Jorge espera um milagre: 'Precisamos de superação'"

- "Liga dos Campeões Asiática. Al Nassr-Al Fayha (2-0). Otávio e CR7 selaram apuramento"

E no O Jogo:

- "Liga dos Campeões. FC Porto 1-0 Arsenal. Galeno sai da lâmpada. Uma lição tática, uma noite perfeita, um golo de génio"

- "Toulouse-Benfica. João Neves decide se vai a jogo"

- "Qarabag-Braga. Para guerreiros não há impossíveis"

- "Sporting-Young Boys. Cautelas e caldos de Amorim"

- "[Sporting] Lucro de 58,3 MEuro é resultado histórico"