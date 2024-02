Israel destrói túnel com mais de 10Km que ligava hospital e universidade

As Forças de Defesa de Israel localizaram e destruíram um novo túnel subterrâneo sob a cidade de Gaza que, ao longo de dez quilómetros, ligava vários pontos no norte da Faixa de Gaza, como um grande hospital ou uma universidade.

De acordo com informações divulgadas hoje pelo exército israelita, a infraestrutura passa por baixo do Hospital Turco-Palestiniano, da Universidade Al Sara e do bairro Zeiton.

A agência de notícias Europa Press acrescenta que o Hamas utilizava o túnel para transportar militares dos batalhões de Nizirat, Zabra e Zeiton através da cidade de Gaza e do quartel-general da organização no norte do enclave.

Durante a inspeção à infraestrutura, foram encontrados alojamentos, casas de banho e esconderijos de armas, bem como corpos sem vida de alguns membros do Hamas.

A rede de túneis do Hamas tem sido um dos principais alvos da campanha militar das Forças Armadas Israelitas na Faixa de Gaza, uma operação que já causou cerca de 30 mil mortos e que teve início após os ataques do Hamas em território israelita, a 7 de outubro.