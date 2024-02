CDU pede "urgência de um firme combate à corrupção e à criminalidade económica e financeira"

A CDU realizou, hoje, junto ao Palácio da Justiça, no Funchal, uma iniciativa política na qual a candidata às próximas Eleições Legislativas, Sílvia Vasconcelos, apresentou compromissos desta candidatura quanto ao acesso à Justiça.

Sílvia Vasconcelos apontou "a necessidade de melhor Justiça" e referiu que há muito tempo que a CDU está na linha da frente "a lutar por maior investimento na Justiça que permita dar resposta, adequada e premente, aos muitos problemas que se arrastam sem resolução".

Para a CDU, "o combate à corrupção é assumido e concretizado como aspecto essencial da defesa do regime democrático. O combate à corrupção é um combate em defesa do regime democrático, para o qual é preciso contar com todos os democratas".

A este propósito, os candidatos da CDU salientaram que "o combate à corrupção exige a efetiva dotação dos meios humanos e materiais afectos à investigação criminal, exactamente ao contrário do que fizeram os governos da República, quer através do PSD/CDS, quer através do PS".

A candidata da CDU, Sílvia Vasconcelos, expressou "o reconhecimento aos funcionários de justiça pelo seu trabalho e pelo seu papel decisivo no funcionamento da Justiça". Disse ainda Sílvia Vasconcelos que "importa dotar os funcionários de justiça de um estatuto profissional digno, incluindo em termos remuneratórios, de condições de trabalho e de progressão na carreira", dando sequência à fundamentada exposição dos problemas da classe exposta pelo dirigente sindical António Albuquerque, que participou nesta iniciativa pública.

Como foi referido pela candidatura da CDU, "para haver efetivo acesso à Justiça também é necessário garantir o adequado apetrechamento técnico e tecnológico das entidades e organismos com competências e intervenção na área da Justiça, visando a melhoria da prestação dos serviços aos cidadãos mas igualmente a maior eficácia da ação das Justiça".