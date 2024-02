ACIF passou a concordar com a taxa turística na Madeira

A ACIF, que em tempos rejeitou e criticou duramente os municípios que pretendiam cobrar uma taxa turística, neste momento já concorda. Disso mesmo deu conta o vice-presidente António Jardim Fernandes, no final de um encontro com a CMF.

Na mesma ocasião, a presidente da CMF explicou que o encontro foi pedido pela autarquia. Ao que disse Cristina Pedra, a CMF pretendeu ouvir os implicados directos sobre a melhor forma de aplicar a taxa e suas aplicações.

A presidente do Município disse que o regulamento está pronto, do ponto de vista da fundamentação financeira e projecto, faltando apenas ultimá-lo com o contributo dos parceiros.

Por isso, garantiu, a taxa será mesmo cobrada durante 2024, mas admitiu que isso possa não ocorrer logo no início de Julho, como combinado com os demais municípios.

A CMF estima começar a cobra a taxa turística aos passageiros dos cruzeiros a partir do dia 1 de Janeiro de 2025.

Com as duas taxas, a CMF estima obter 13 milhões de euros anuais.

A implementação da taxa vai implicar uma alteração ao Orçamento do Município, em vigor neste ano. Cristina Pedra não prevê que seja alterada qualquer outra componente do Orçamento.