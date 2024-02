AHP volta a defender taxa turística regional por "equidade"

O presidente da Associação da Hotelaria de Portugal (AHP), Bernardo Trindade, voltou esta sexta-feira, 23 de Fevereiro, a expressar que a existir taxa turística na Região Autónoma da Madeira, a mesma deve abranger todo o território e não apenas os municípios, a bem da "equidade".

No encerramento do 34.º Congresso Nacional da Hotelaria e do Turismo, Bernardo Trindade voltou a expressar que a estada média de um turista na Madeira é superior a cinco dias, período que permite conhecer vários pontos turísticos da Região, pelo que uma taxa turística de caracter regional abrangeria todo o território, permitindo manter e preservar diversos pontos.

A AHP agradeceu a colaboração das diversas entidades públicas e privadas para a concretização do evento na cidade do Funchal, que termina com um balanço positivo.