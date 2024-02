Rui Coelho pede eleições e declara apoio a Albuquerque

Perante todo cenário existente e depois da reunião do Representante da República com Presidente da República, em Lisboa, “eu entendo que o PPD/PSD Madeira deve urgentemente convocar eleições directas e respectivo congresso”. A declaração é de Rui Coelho, militante de base e antigo membro do Secretariado dos social-democratas.

O dirigente sai a terreiro para afirmar que “já ninguém tem dúvidas que teremos eleições convocadas pelo Presidente da República”, e por isso entende também que “Miguel Albuquerque tem toda legitimidade de se candidatar à liderança do nosso Partido”.

“Como militante base, acho que todos nós devemos estar disponíveis para ajudar, e alguns também têm de estar disponíveis para não perturbar”, acrescenta ao pensamento que outros militantes têm vindo a manifestar num claro apoio ao actual presidente do PSD-M.

“Devemos elevar a social democracia, e eleger o reforço da autonomia como o elo mais forte dos madeirenses”, conclui, exortando ao sentimento mais alto dos social-democratas.