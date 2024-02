“Queremos prolongar a série vitoriosa vencendo em Mafra”

Fábio Pereira mostra-se confiante no prolongamento da série vitoriosa do Marítimo – três vitórias consecutivas, igualando igual registo na primeira volta – na deslocação, neste domingo a Mafra, equipa que o treinador verde-rubro tem em muito boa conta. “É uma equipa que gosta de ter bola, com dinâmicas interessantes e com um treinador muito experimentado, possuindo jogadores com alguma juventude e tecnicamente muito dotados, que privilegia o ataque em organização e gosta de ter bola”,sublinha.

De qualquer forma, o Marítimo, na visão do seu treinador, “vai discutir o jogo, num estádio também difícil de jogar, porque é um campo bastante aberto e cujas condições meteorológicas podem condicionar um bocado o tipo de jogo que se pretende implementar”, no fundo “um adversário bastante difícil, que ocupa uma posição tranquila na classificação, mas que vem de alguns resultados menos bons, pelo que o treinador do Marítimo está à espera de uma equipa a querer dar uma resposta rápida aos últimos resultados”.

“Espero ainda uma equipa motivada por receber uma das melhores equipas da II Liga, pelo que perspectivo um jogo difícil. Contamos com a atitude dos nossos jogadores, com o seu empenho e com o seu trabalho, e, com a confiança bastante que se vive no nosso balneário, vamos a Mafra para ganhar”, reforça o treinador madeirense.

“Não vamos jogar fragilizados”

O Marítimo, contudo, face a castigos e lesões, apresentar-se-á e, Mafra algo fragilizado, nomeadamente no meio campo defensivo. Mas, colocado perante esta análise, Fábio Pereira mostra-se em desacordo. “Vamos entrar com uma equipa bastante forte, uma equipa capaz de dar uma resposta à altura das nossas necessidades, apresentando jogadores com características diferentes daqueles que, nos últimos jogos, foram mais utilizados, mas, como é comum no futebol, o azar de uns é a sorte de outros, pelo que há aqui uma grande oportunidade para alguns jogadores, que têm trabalhado muito bem nas últimas semanas e que também já merecem jogar, darem o seu contributo à equipa”, justifica

De resto, os verde-rubros atravessam a sua melhor fase na era Fábio Pereira, o que para o treinador do Marítimo acontece de forma natural. “Trata-se de um processo evolutivo e todos nós acreditamos muito no trabalho que vem sendo desenvolvido ao longo destas semanas. Sabíamos que ia ser um processo algo demorado e com a exigência de, em simultâneo, surgirem bons resultados, mas os jogadores deram uma resposta capaz”, sublinha o técnico madeirense na abordagem ao jogo deste domingo, em Mafra.

Confrontado se o teor exibicional da equipa tem acompanhado as vitórias, Fábio Pereira foi peremptório. “Nesta fase jogar bem é ganhar. Se calhar em alguns momentos a equipa teve um futebol mais elaborado – em algumas fases nos jogos com Académico de Viseu e com Penafiel, por exemplo, estivemos muito bem, mas a verdade é que não vencemos estes jogos - e agora temos sido uma equipa mais pragmática e mais objectiva, a lutar pelo resultado, e vamos usar as armas que temos neste momento para vencer uma vez mais”, conclui o treinador do Marítimo.