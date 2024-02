O NRP Zaire, comandado pelo primeiro-tenente António Luís Marques de Jesus, chega esta quinta-feira à Madeira para mais uma missão. De acordo com nota da Marinha Portuguesa, tem uma guarnição de 29 militares.

Este navio irá realizar missões no âmbito da salvaguarda da vida humana no mar e patrulha e vigilância dos espaços marítimos, contribuindo assim para o cumprimento das funções de segurança e autoridade do Estado no mar.