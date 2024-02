Alternativa 21 contra recandidatura de Albuquerque

A Alternativa 21, que une os partidos Aliança e MPT, assume-se contra a recandidatura de Miguel Albuquerque à liderança do PSD Madeira e a uma possível candidatura à presidência do Governo Regional, sem que as suspeitas de que é alvo na investigação judicial "estejam cabalmente esclarecidas".

Em nota emitida, o cabeça-de-lista da coligação pela Madeira às eleições legislativas, Miguel Silva, defende que "todos os cargos públicos devem ser detidos por pessoas impolutas [ilibadas]".