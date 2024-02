Novas gerações procuram autenticidade e diversidade

Numa intervenção por videochamada, desde Londres, o vice-presidente EMEA Youtube, Pedro Pina, atentou para a importância que as novas gerações dão à autenticidade e à diversidade.

O interveniente no 34.º Congresso Nacional da Hotelaria e do Turismo, que decorre na cidade do Funchal, Pedro Pina abordou 'Cores da Mudança: As Gerações e o Mosaico do Futuro'.

O vice-presidente EMEA Youtube considera que as diferenças entre a geração Z (jovens dos 13 aos 24 anos) e as gerações anteriores "não são tão dramáticas", apontando que os nativos da internet "têm elevadíssimas expectativas dos níveis que querem atingir e valorizam o conciliar da vida profissional e da vida pessoal", valorizando a autenticidade e diversidade.