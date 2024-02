Badminton madeirense conquista 17 pódios em prova nas Caldas da Rainha

Os atletas dos clubes de badminton madeirenses alcançaram 17 presenças no pódio na primeira Jornada Nacional Não Seniores (S9, S11, S13 e S17), prova do calendário oficial da Federação Portuguesa de Badminton que decorreu sábado e domingo, no Centro de Alto Rendimento das Caldas da Rainha. O badminton regional conquistou sete títulos de ouro, 5 de prata e 5 de bronze.

Uma nota da Associação de Badminton da Madeira informa que participaram nesta jornada atletas de quatro clubes da Região - Associação Desportiva Pontassolense, Clube Desportivo da Ribeira Brava, Clube Desportivo e Recreativo dos Prazeres e Club Sports da Madeira -, a competir nos escalões Não Seniores Sub-11, Sub-13 e Sub-17.nacional.

Em destaque estiveram, em Sub-13, Leonor Silva (Club Sports da Madeira), que se sagrou campeã nas vertentes de singular senhoras, pares senhoras (dupla com a atleta Matilde Freitas do Club Sports da Madeira), pares mistos (dupla com o atleta Simão Campos da Associação Desportiva Pontassolense). Em Sub-17, Tiago Berenguer (Club Sports da Madeira) sagrou-se campeão na vertente de Q.P. Singular Homens e Q.P Pares Mistos, fazendo dupla com a atleta Rafaela Silva (CSCE).

Referência ainda para a prestação dos atletas Diana Gouveia (Clube Desportivo e Recreativo dos Prazeres) em Sub-11 Singular Senhoras, Matilde Freitas (Club Sports da Madeira) em Sub-13 Pares Senhoras, Simão Campos (Associação Desportiva Pontassolense) em Sub-13 Pares Mistos e Maribel Sousa (Clube Desportivo da Ribeira Brava) em Sub-17 Q.P Singular Senhoras, que se sagraram campeões nas referidas categorias. Destaque para os títulos de vice-campeão conquistados pelos atletas Simão Campos em Sub-13 Singular Homens e Pares Homens (fazendo dupla com o atleta Henrique Pereira do Club Sports da Madeira), Matilde Freitas em Sub-13 Singular Senhoras e Pares Mistos (em dupla com o atleta Henrique Pereira), e Maribel Sousa em Sub-17 Pares Senhoras Q.P (dupla com a atleta Rafaela Silva do CSCE).

De realçar a primeira conquista do título de campeão em três vertentes da atleta Leonor Silva (Club Sports da Madeira), o primeiro título de campeã numa jornada nacional da atleta Diana Gouveia (Clube Desportivo e Recreativo dos Prazeres) e o primeiro pódio da atleta Maria Morgado (Clube Desportivo e Recreativo dos Prazeres).