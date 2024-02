Sondagem dá maioria absoluta ao PP nas eleições na Galiza

O Partido Popular (PP, direita) ganhou as eleições autonómicas de hoje na região espanhola da Galiza com maioria absoluta, segundo uma sondagem publicada por televisões públicas espanholas após o fecho das assembleias de voto.

Segundo a estimativa de voto, feita pela empresa GAD3, o PP conseguiu este domingo a quinta maioria absoluta consecutiva na Galiza ao eleger entre 30 e 40 deputados para o parlamento regional. Para a maioria absoluta são necessários pelo menos 38 deputados e, se se confirmar a sondagem, o PP continuará governar a Galiza, apesar de perder lugares no parlamento (tem 42 atualmente). O mesmo estudo confirma o Bloco Nacionalista Galego (BNG, esquerda) como segunda força na Galiza e a eleição de entre 25 e 26 deputados (mais do que os atuais 19). Já o terceiro partido representado no parlamento galego, o socialista (PSdeG-PSOE), elegerá 09 a 10 deputados, menos do que os atuais 14, segundo a sondagem.

O estudo diz ainda que pode passar a haver um quarto partido no parlamento da Galiza, o Democracia Ourensana, um partido que governa na província e município de Ourense, onde tem acordos de governo com o PP. Por outro lado, segundo a sondagem, o parlamento da Galiza manter-se-á como o único em toda a Espanha sem extrema-direita. Este estudo não é uma sondagem feita hoje à boca das urnas e apresenta resultados de sondagens feitas nos últimos cinco dias (quando a lei espanhola não permite publicar estudos destes).

A Galiza, na fronteira com o norte de Portugal, votou hoje em eleições autonómicas. O PP venceu todas as eleições autonómicas na Galiza até hoje (como Partido Popular ou sob a designação que tinha antes, Aliança Popular). As últimas sondagens publicadas durante a campanha (na segunda-feira passada) davam todas a vitória ao PP nas eleições de hoje, mas algumas avançavam a possibilidade de o partido perder a maioria absoluta, abrindo a porta ao primeiro governo regional galego (conhecido como Xunta) de esquerda liderado pelos nacionalistas do BNG.

O PP candidatou nestas eleições Alfonso Rueda, que assumiu a presidência da Xunta em 2022, quando Alberto Núñez Feijóo, a cara das últimas quatro maiorias absolutas na Galiza, passou a líder nacional do partido.

A sua principal adversária foi Ana Pontón, do BNG.