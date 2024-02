Bolieiro falha maioria absoluta

Estão encerradas as contagens de votos nos Açores. A coligação PSD/CDS/PPM ganhou com 42% dos votos e elegeu 26 deputados. O PS ficou em segundo (36%) com 23 deputados, seguido do Chega, com 9,2% e 5 deputados. BE, IL e PAN elegeram um deputado cada um.

Com estes resultados, a coligação liderada por José Bolieiro não consegue a maioria absoluta sem o Chega. Mesmo com acordos com IL e PAN faltará um deputado para a maioria absoluta (29).

Antes de serem conhecidos todos os resultados, André Ventura, líder do CH já tinha dito que o seu partido quer integrar o governo dos Açores.