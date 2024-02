Criança de 7 anos baleada em Setúbal hospitalizada em estado crítico

Um menino com 07 anos foi hoje baleado, depois das 12:00, no Bairro da Bela Vista, em Setúbal, tendo sido transportado para o Hospital de São Bernardo em estado crítico, de acordo com informações transmitidas à Polícia Judiciária (PJ) de Setúbal.

A criança terá sido atingida com um tiro de caçadeira a partir de um carro em movimento, pouco depois das 12:00.

O menino encontra-se em estado crítico no Hospital de São Bernardo, em Setúbal, para onde foi transportado.

A investigação das circunstâncias em que aconteceu este incidente está a ser iniciada.

Fonte do centro distrital da Proteção Civil disse à Lusa que os bombeiros não foram acionados para transportar a criança.