Arménia e Azerbeijão comprometeram-se a resolver diferendos sem recurso à violência

A Arménia e o Azerbaijão comprometeram-se hoje a resolver os seus diferendos "pacificamente e sem recurso à violência", afirmou o chanceler alemão, Olaf Scholz, após uma reunião com os líderes dos dois países rivais do Cáucaso.

Olaf Scholz "saudou expressamente o compromisso assumido hoje por ambas as partes de resolver as divergências de opinião existentes e as questões pendentes exclusivamente por meios pacíficos e sem recurso à violência", afirmou, num comunicado de imprensa, a Chancelaria.

As declarações de Scholz seguiram-se a um encontro com o Presidente do Azerbaijão, Ilham Aliev, e o primeiro-ministro da Arménia, Nikol Pashinian, à margem da Conferência de Segurança de Munique.

A Arménia e o Azerbaijão acusaram-se mutuamente na terça-feira dos confrontos ocorridos na fronteira perto de Nerkin Hand, no sudeste da Arménia, que provocou a morte de quatro soldados arménios, segundo Erevan.

A tensão continua elevada entre os dois países, que há décadas têm numerosas disputas territoriais.

Erevan suspeita que o Azerbaijão tem novas ambições desde a reconquista da região separatista de Nagorno-Karabakh.

O Presidente do Azerbaijão, Ilham Aliyev, durante o seu discurso de posse - após a sua reeleição no início de fevereiro -, reiterou na quarta-feira que o seu país não tem planos de expansão.