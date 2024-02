Desfile das crianças juntou mais de 600 na Ribeira Brava

O desfile de Carnaval infantil que, esta manhã, teve lugar na Ribeira Brava, juntou cerca de 600 crianças, invadindo as ruas dessa vila de muita alegria. Este é um evento organizado pela Câmara Municipal da Ribeira Brava que teve início no Largo dos Herédias e percorreu a Rua do Visconde até à baixa, sob o olhar atento dos pais, familiares e transeuntes.

O autarca Ricardo Nascimento destacou o “bonito momento” direcionado aos mais novos, recordando que este desfile de carnaval “já se realiza na Ribeira Brava há muitos anos”, tendo deixado uma palavra de “agradecimento” a todos os participantes.

“Aqui está um trabalho de muitos dias de preparação que culminou com uma manhã de festa e de muita alegria na baixa da vila, só possível graças à união de vários esforços”, salientou, tendo demonstrado satisfação pela envolvência de todos os participantes. “É sem dúvida um momento de festa em família e estamos todos de parabéns”, concluiu o autarca.

Os alunos participantes pertenciam às escolas da EB1/PE da Ribeira Brava, EB1/PE da Tabua, EB1/PE da Serra de Água, EB1/PE do Lombo de São João e São Paulo e Escola Básica e Secundária Padre Manuel Álvares. A estes juntaram-se os utentes do CACI da Tabua e do Lar de São Bento.