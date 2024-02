Netanyahu promete "operação poderosa" em Rafah após saída de civis

O primeiro-ministro israelita, Benjamin Netanyahu, prometeu hoje uma "operação poderosa" em Rafah, "depois" de as forças israelitas permitirem a saída de civis desta cidade no sul da Faixa de Gaza.

"Lutaremos até à vitória completa, e isto inclui uma ação poderosa em Rafah, depois de termos permitido que a população civil abandone as zonas de combate", afirmou numa mensagem na sua conta oficial na rede social X (antigo Twitter).

Israel está a planear um ataque a Rafah, junto à fronteira com o Egito, apesar dos avisos em sentido contrário dos aliados e organizações internacionais, alarmadas com potenciais consequências humanitárias.

As organizações estimam que estejam deslocados nesta cidade, outrora habitada por cerca de 200 mil pessoas, entre 1,3 a 1,5 milhões de palestinianos, vindos no centro e norte da Faixa de Gaza, na sequência dos numerosos ataques do exército israelita contra posições do movimento islamita Hamas tanto em Gaza (norte) como em Khan Yunis (centro/sul), em curso há quase quatro meses.

No início desta semana, o chefe da diplomacia europeia, Josep Borrell, questionou para onde podem sair os palestinianos: "Netanyahu não ouve ninguém. Diz que as pessoas [palestinianas] têm de sair. Para onde? Para a Lua? Para onde vão estas pessoas?".

Também o secretário-geral das Nações Unidas, António Guterres, rejeitou que exista um cenário realista para a retirada da população palestiniana em Rafah, no caso de uma ofensiva terrestre israelita, alertando que "não há nenhum lugar seguro" no enclave.

O conflito na Faixa de Gaza entre o Hamas e Israel foi desencadeado após o ataque sem precedentes do movimento islamita palestiniano em território israelita, em 07 de outubro passado, em que morreram mais de 1.160 pessoas, na sua maioria civis, de acordo com uma contagem da agência noticiosa francesa AFP baseada em dados oficiais israelitas.

O Hamas, considerado terrorista pela UE, Estados Unidos e Israel, fez ainda 253 reféns, dos quais 130 ainda permanecem cativos em Gaza.

Em retaliação, Israel está a levar a cabo uma ofensiva militar em grande escala que já fez mais de 28.500 mortos em Gaza, a grande maioria civis, e dezenas de milhares de feridos, segundo os últimos dados do Ministério da Saúde do Hamas, que controla o enclave palestiniano desde 2007.