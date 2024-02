Passageiros nos aeroportos aumentam quase 19% em 2023 para 67,5 milhões

O número de passageiros nos aeroportos nacionais aumentou 18,9% em 2023 face a 2022, para 67,5 milhões, segundo dados preliminares do Instituto Nacional de Estatística (INE) hoje divulgados.

No ano passado, aterraram nos aeroportos nacionais 243,8 mil aeronaves em voos comerciais, um aumento de 12,0% face a 2022, enquanto o movimento de carga e correio estabilizou nas 223,0 mil toneladas.

Comparando com 2019, ano pré-pandemia, registaram-se variações de +7,0% no número de aeronaves, +12,3% no número de passageiros e +5,9% no movimento de carga e correio.