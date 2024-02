Exército Russo repeliu ataques da Ucrânia em vários sectores da frente

O exército russo repeliu 19 ataques das Forças Armadas Ucranianas em vários setores da frente, informou hoje o Ministério da Defesa russo no seu relatório diário de guerra.

"No setor de Kupiansk, unidades do grupo Západ (oeste) repeliram cinco ataques de grupos de assalto ucranianos (...) nas proximidades das cidades de Tabaivka, Ivanivka e Sinkivka, na região de Kharkiv", afirmou o comando na rede social Telegram.

Além disso, as forças russas do grupo militar Tsentr repeliram dois ataques nas localidades de Yampolivka, na região de Donetsk, e Dibrova, na região de Lugansk, indicou a mesma fonte.

"No setor de Donetsk, as unidades do grupo sul causaram baixas às forças ativas e ao equipamento militar do Exército Ucraniano (...) e repeliram 11 ataques" de quatro brigadas inimigas, referiu.

Ainda segundo a mesma fonte oficial, na região de Zaporijia, as forças russas repeliram outro ataque ucraniano nas proximidades da cidade de Novopokrovka, e assediaram as forças inimigas nas proximidades de Verbove e Robotine, libertadas pela Ucrânia durante a contra-ofensiva no verão passado.