Secretário da Defesa norte-americano vai ter alta do hospital hoje

O secretário da Defesa dos Estados Unidos, Lloyd Austin, terá alta hoje do hospital dos subúrbios de Washington onde foi internado no domingo com um problema de bexiga, anunciou o Pentágono.

Lloyd Austin, cujo estado de saúde está sob escrutínio depois de várias hospitalizações recentes mantidas em segredo por causa de um cancro na próstata, está "bem" e deverá ter alta hospitalar hoje, disse uma porta-voz do Pentágono, Sabrina Singh.

A responsável indicou ainda que o Pentágono informará quando a alta efetivamente acontecer, tal como quando Lloyd Austin regressar ao serviço.

No domingo à noite, a adjunta Kathleen Hicks assumiu a direção do Pentágono.

Austin, de 70 anos, foi internado no domingo numa unidade de cuidados intensivos, onde foi submetido a uma intervenção sob anestesia geral.

Segundo os médicos, o problema na bexiga não deverá afetar o prognóstico do tratamento do cancro, que "continua a ser excelente".

De acordo com o porta-voz do Pentágono, Pat Ryder, a Casa Branca e o Congresso foram informados do estado de saúde do secretário da Defesa antes da sua hospitalização.

O facto de Lloyd Austin e o Pentágono não terem informado o público, nem o Presidente Joe Biden, das duas hospitalizações ocorridas em dezembro e janeiro deu origem a críticas generalizadas.

Em 01 de fevereiro, o secretário da Defesa dos Estados Unidos pediu desculpas publicamente pela forma como reagiu após ter sido diagnosticado com cancro da próstata, admitindo que deveria ter comunicado o internamento hospitalar.