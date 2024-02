Sílvia Vasconcelos defende nova política de habitação

A CDU desenvolveu uma iniciativa política nos bairros da freguesia de Santo António com a candidata Sílvia Vasconcelos, que disse ser necessário uma nova política, com vista a que a população tenha uma habitação digna.

De acordo com a candidata à Assembleia da República, Sílvia Vasconcelos, “a habitação é uma matéria primordial desta campanha e para a CDU".

Vivemos numa era de crise de habitação da qual ninguém escapa: jovens, idosos, classe média… Com as rendas a subirem 6,4% em 2024 e, só no Funchal, estas tiveram um aumento de 40%. É preciso intervir, ao nível da República, sobre esta matéria, e urgentemente". Sílvia Vasconcelos

“Sendo a habitação um direito constitucional, é fundamental que se clarifique, nesta matéria, o dever de solidariedade do Estado para com as Regiões Autónomas, reforçando o montante, na Lei das Finanças Regionais para este sector, na RAM”, acrescentou.

Segundo, a candidata o problema habitacional tem nesta Região maior gravidade: “Só na Madeira temos 6000 famílias em lista de espera para a habitação e este é um problema de difícil solução à vista que requer uma urgente intervenção na AR para dar resposta a esta problemática que chega a milhares de madeirenses”, justificou.

Para a candidata da CDU, é urgente uma viragem profunda na política de habitação: “têm sido executadas políticas erradas e insuficientes para a habitação na RAM. A aposta neste sector tem sido fraca levando mesmo as pessoas a substituir o Estado na sua obrigação, construindo elas mesmas as suas casas, com grandes esforços, mas incorrendo em situações de legalização que têm de ser resolvidas. Por outro lado, face a este quadro, as infraestruturas de acesso às casas escasseiam, da mesma forma que falta saneamento básico. É preciso , portanto, humanizar estas localidades, nas zonas altas, pois a habitação não é só o local onde se reside mas se deve habitar condignamente”, concluiu.