Alex Freitas, um prodígio ilhéu numa "placa giratória"

Alexandre Henrique Gonçalves de Freitas. 32 anos. Natural do Funchal. Futebolista do Dumiense. No futebol é conhecido por Alex Freitas. Cedo saiu da Madeira em busca de singrar ao mais alto nível do futebol nacional e internacional. Um objectivo que não conseguiu concretizar. Oportunidades, contudo, não faltaram.

Desde tenra idade que Alex Freitas demonstrava um talento fora do comum para a prática do futebol. Ainda nas camadas jovens do Nacional, clube onde deu os primeiros pontapés na bola, o seu talento não passou despercebido aos grandes clubes portugueses. O FC Porto foi o mais rápido a chegar-se à frente e, por isso, com apenas 13 anos Alex Freitas mudou-se de armas a bagagens para o FC Porto, clube onde rapidamente começou a destacar-se como um dos jovens mais promissores das camadas jovens do emblema portista. Chegar à equipa principal dos dragões era, por isso, apenas uma questão de tempo.

A estreia como sénior, com apenas 18 anos, aconteceu ao serviço do FC Porto em pleno Estádio do Dragão. Foi a 17 de Outubro de 2009 no jogo com o Sertanense, da terceira eliminatória da Taça de Portugal. Alex Feitas entrou aos 70 minutos para o lugar do argentino Mariano González. Desse plantel do FC Porto, que tinha como treinador Jesualdo Ferreira, constavam nomes bem conhecidos do futebol: Helton, Hulk, Radomel Falcão, Sérgio Oliveira, Rolando, Rúben Micael, Fredy Guarín, Bruno Alves e Nuno Espírito Santo.

Com a ausência de equipa B no FC Porto e sem espaço no plantel principal após terminar o processo de formação, Alex Freitas – 47 internacionalizações para selecções jovens de Portugal- desvinculou-se do clube azul e branco e assinou pelos açorianos do Santa Clara. Depois de três temporadas nos Açores, eis que a carreira do avançado madeirense entrou numa espiral negativa com constantes mudanças de clube – chegou a jogar no Salernitana na Série B italiana- sucessivos empréstimos, algumas lesões. Uma autêntica placa giratória que já vai em 12 clubes. Para muitos, Alex Freitas não soube aproveitar o talento desmesurado que teve, para outros, o infortúnio de algumas lesões foi o grande entrave a uma carreira que todos auguravam como brilhante.

O último grande palco que pisou, para já, foi o Estádio de Alvalade no jogo com o Sporting para a quarta eliminatória da Taça de Portugal- triunfo leonino por expressivo, 8-0 sobre o Dumiense-, encontro que se disputou a 26 de Novembro de 2023.

OS 12 CLUBES DE ALEX FREITAS

Nacional (infantis a iniciados) -2001/2005

FC Porto (iniciado a sénior) – 2005/2010

Santa Clara-2010/2013

Vitória de Guimarães-2013/2016

Moreirense- 2016/2017

Salernitana (Itália) – 2016/2017

Pro Vercelli (Itália) – 2017/2018

Vitória Setúbal – 2018/2020

Casa Pia – 2020/2021

Cova da Piedade – 2020/2021

Torreense – 2021/2023

Dumiense – 2023/2024

INTERNACIONALIZAÇÕES POR PORTUGAL

Sub-16- 5

Sub-18 – 9

Sub-19 – 17

Sub-20 – 16