O Marítimo assinalou, na tarde desta segunda-feira, o dia da Imaculada Conceição – o adiamento para hoje ficou-se a dever ao facto da equipa principal de futebol ter jogado ontem à tarde em Mafra-, padroeira do clube verde-rubro, com uma eucaristia celebrada na Capela do Marítimo, em Santo António. O presidente do Marítimo, Carlos André Gomes, bem como o presidente da assembleia geral, Tranquada Gomes, marcaram presença.