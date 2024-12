Marítimo regressa às vitórias (3-2) em Mafra

O Marítimo venceu, esta tarde, o Mafra, por 3-2 , em jogo da 13.ª jornada da II Liga.

No Estádio Municipal de Mafra, que contou com a presença de 240 adeptos maritimistas, os verde-rubros entraram com o pé esquerdo e ainda nem dois minutos estão decorridos e o Mafra já tinha abanado com as redes defendida por Samu Silva, através do golo de Miguel Falé.

A formação madeirense não baixou os braços e foi à procura da igualdade, que veio acontecer ainda antes do intervalo, aos 41 minutos, por intermédio de Carlos Daniel, que viu a bola sobrar-lhe à entrada da área, acabando por rematar rasteiro para o fundo da baliza.

Já na segunda parte, o Marítimo adiantou-se no marcador, aos 67 minutos, através do golo de Euller Silva, mas cinco minutos depois, a formação da casa estabeleceu a igualdade, por Friday Etim.

Aos 80 minutos, o conjunto madeirense viu invalidado pelo VAR o golo de Martim Tavares, por posição irregular de Patrick Fernandes, e foi preciso esperar pelo período de descontos (90+2) para os madeirenses carimbarem a tão desejada vitória, através da grande penalidade cobrada por Euller Silva.

Com este resultado, o Marítimo soma 19 pontos e ascende à 8.ª posição da classificação geral. Na próxima jornada, agendada para o 15 de Dezembro, o conjunto insular recebe o Torreense.