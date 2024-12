Victor Rodrigues reconduzido presidente da Associação Regional de Triatlo

Victor Rodrigues tomou posse, no passado dia 6 de Dezembro, como presidente da Associação Regional de Triatlo da Madeira para 2025/2028. A cerimónia contou com a presença do presidente da Federação de Triatlo de Portugal, Fernando Feijão e do Director Regional do Desporto, David Gomes.

A única lista candidata e vencedora, onde Victor Rodrigues é presidente, pelo quarto mandato, deixou as expectativas em alta para os próximos quatro anos, com a promessa de trazer à ilha da Madeira mais eventos de carácter europeu e Internacional, tanto na modalidade de Triatlo como de Pentatlo Moderno.

"Os próximos 4 anos serão de aposta firme na renovação e inovação nas duas modalidades que tutelamos. A recente conquista da organização dos campeonatos do Mundo de BTLR – OUT de 2026, a realização do Meeting Internacional de Biathle e Triathle em 2025, a realização de Campeonatos Nacionais na modalidade de PM e de Triatlo (que com certeza regressaram à Madeira), a par da melhoria qualitativa das competições regionais, será o nosso foco diário, para os próximos 4 anos", disse na sua intervenção.

Victor Rodrigues promete trabalho com o Governo Regional da Madeira, Federação de Triatlo de Portugal, Federação Portuguesa de Pentatlo Moderno, Câmaras Municiais, Clubes Associados e todos os parceiros. "Estaremos totalmente disponíveis, para juntamente com as duas federações (Triatlo e Pentatlo Moderno), aprofundar relações, criar sinergias e dinâmicas comuns para proporcionar, mais e melhor Triatlo e Pentatlo Moderno", assumiu.