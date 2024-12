O PSD manifestou disponibilidade para "já esta tarde", discutir propostas da oposição que permitissem viabilizar o orçamento.

Uma disponibilidade que motivou reacção do PS quem através de Victor Freitas, lembrou as mais de 20 propostas do seu partido "chumbadas" em Julho, na discussão do orçamento para este ano.

O deputado socialista não percebe como é que, agora, as propostas do PS "que não prestavam" vão ser discutidas.