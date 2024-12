Exposição 'Mesas de Natal da Bordal' inaugurada a 12 de Dezembro

A exposição 'Mesas de Natal da Bordal' está de regresso, pelo nono ano consecutivo, tendo sido convidados 6 hotéis e 2 associações que aceitaram o desafio de apresentar a “sua” mesa de Natal. A inauguração da exposição, que estará patente no Salão Nobre do Teatro Municipal Baltazar Dias, acontece a 12 de Dezembro, pelas 17 horas.

Este certame poderá ser visitado entre os dias 13 de Dezembro e 4 de Janeiro de 2025. A Bordal foi fundada a 10 de Março de 1962, e desde 1998 tem como sócios Susana Vacas e João Vacas. Ao longo destes 25 anos a empresa dedicou-se à inovação e adaptação do Bordado Madeira aos tempos atuais, promovendo a sua divulgação no mercado regional e internacional, procurando aumentar a exportação dos seus produtos para diversos países nos quatro cantos do mundo.

Participantes de 2024

-Castanheiro Boutique Hotel decorado por Lilia e João Paulo Gomes

-Dreams Madeira Resort, Spa e Marina decorado Por Carlos Manuel Ramos

-Porto Bay Hotels Resorts decorado por Graça Reis

-Pestana Hotel Group decorado por Liliana Dionísio by Tulipa

-Associação de Promoção da Madeira decorado por Dino Gonçalves

-Hotel Quinta do Furão decorado por André Correia

-Guias Intérpretes Oficiais

-Savoy Signature decorado por Nini Andrade Silva