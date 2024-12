Diocese alerta para um perfil de Facebook falso do Bispo do Funchal

A Diocese do Funchal, através das suas redes sociais, alertou para a criação de um perfil de Facebook falso, que está a usar a imagem do Bispo do Funchal, D. Nuno Brás.

"A Diocese do Funchal teve conhecimento da criação de um perfil falso com fotografia do Sr. Bispo do Funchal. Trata-se de um uso ilícito da imagem e identidade do Sr. Bispo. Esta página é falsa", refere a nota.

A Diocese alerta para o perigo dos criadores desse perfil realizarem pedido fraudulentos de donativos e outros pagamentos.