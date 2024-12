Saiba onde o Bispo do Funchal irá celebrar Missas do Parto

Uma vez mais as Missas do Parto vão congregar muitas pessoas nas manhãs deste mês.

Esta tradição consiste em nove missas 'madrugadoras', que antecedem o dia de Natal e acontece em todas as paróquias madeirenses, sendo celebradas de 15 a 23 de Dezembro na maioria das igrejas da Madeira e do Porto Santo ou de 16 a 24 deste mês.

A Diocese do Funchal já divulgou a lista de Missas do Parto que serão presididas pelo Bispo do Funchal, Nuno Brás. Tome nota: