CDS satisfeito com aumento do Complemento Regional para Idosos

O CDS-PP Madeira emitiu hoje um comunicado a congratular-se com "o facto de o Governo Regional ter aceite a sua proposta para um aumento do Complemento Regional para Idosos com pensões mais baixas", tal como noticia hoje o DIÁRIO.

Artista madeirense condenada por ofensas nas redes sociais Conheça os destaque da edição impressa do DIÁRIO nesta segunda-feira

Lembram os centristas que "o Complemento passa de 110 para 120 euros mensais", embora realcem que "o CDS pretendia um aumento maior, mas o resultado é fruto da negociação orçamental e da disponibilidade financeira da Região".

Na negociação, frisam, "ficou também estabelecido que este Complemento vai abranger um maior número de pensionistas em 2025, cerca de 700", sendo que "a aplicação desta medida está dependente da aprovação do Orçamento para o próximo ano que se discute na Assembleia Legislativa".