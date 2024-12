CDU quer novo Modelo de Complemento Regional de Reforma mais abrangente e mais justo

A CDU defendeu, hoje, que é necessário alargar a abrangência do complemento regional de reforma para todos os reformados e pensionistas independentemente da idade com rendimentos inferiores ao salário mínimo e aumentar o valor do complemento podendo chegar aos 200 euros mensais. Isso mesmo foi afirmado por Ricardo Lume, no final de um encontro com reformados, pensionistas e idosos.

Segundo o dirigente da CDU, "é necessário utilizar os poderes autonómicos para valorizar os reformados e pensionistas e compensar os custos de insularidade", "garantir a gratuitidade dos transportes públicos para todos os reformados e pensionistas, assim como garantir a gratuitidade dos medicamentos para esta camada social".

Ricardo Lume assumiu que "hoje é cada vez mais difícil para quem vive da sua pensão ou reforma fazer face às despesas diárias", sendo que muitos reformados e pensionistas têm de optar por fazer as compras no supermercado ou aviar os medicamentos na farmácia.