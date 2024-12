Rui Alves não quer presentes do Governo, mas deseja que os partidos “cumpram com aquilo que dizem”

O presidente do Clube Desportivo do Nacional afirmou, esta noite, à margem do Jantar de Gala do 114.º aniversário do clube, que não vai fazer qualquer pedido ao presidente do Governo Regional.

“Não vou pedir pedir presente nenhum. Não tenho por hábito nestes jantares pedir aos responsáveis políticos seja o que for, pelo contrário, tenho de agradecer a presença e o reconhecimento daquilo que é esta grande instituição da vida colectiva da Madeira”. Presidente do CDN

No entanto, quando instado a comentar a votação do Orçamento Regional para 2025, que consagra um conjunto de apoios aos clubes desportivos, Rui Alves destacou a importância dos partidos colocarem o interesse público acima de interesses partidários.

"Espero que os diferentes partidos que compõem a Assembleia Legislativa cumpram com aquilo que dizem à população, que estejam ao serviço do interesse público e não apenas dos seus próprios interesses políticos". Rui Alves

Quanto à situação actual do único emblema madeirense que compete no mais alto escalão do futebol nacional e ocupa a 15.ª posição da I Liga, o dirigente alvinegro não quis tecer qualquer comentário. “Não estamos aqui para fazer avaliações da época”, reforçou.